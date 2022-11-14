وزير الخارجية: قادة العالم أظهروا التزامهم بحل أزمة المناخ في COP27

قال سامح شكري، وزير الخارجية، والرئيس الحالي لقمة المناخ COP27، إنّ القائمين على القمة منفتحون للتعامل مع الأطراف كافة، لضمان إنهاء المؤتمر الجمعة 18 نوفمبر، لافتا إلى أنّ بعض موضوعات مفتوحة للنقاش حتى يومي الأربعاء والخميس المقبل، وسيكون هناك وقت كافٍ لإعداد الوثائق، والهدف المشترك للجميع هو التوصل لقرارات ونتائج مؤكدة لمؤتمر شرم الشيخ.

فعاليات قمة المناخ COP27

وأضاف شكري، خلال فعاليات قمة المناخ COP27 المنعقدة في شرم الشيخ، أنّ رؤساء الدول والحكومات أظهروا مدى التزامهم ورغبتهم بأن يكون لديهم المزيد من الطموح، والأمر يعود لنا الآن في إدراك أنّه يوجد استجابات ودعوات من المجتمعات بكل أنحاء العالم، وتطلع للمزيد من النتائج، فالوقت ليس في صالح أحد والجميع يشاهد.

وتابع رئيس COP27، أنّ الـ10 أيام الماضية شهدت إعلان رسائل قوية من البشر والعلوم والخطوط الأولى، تذكرنا بخطورة الموقف والتكلفة الخاصة بعدم الفعل وأهمية المفاوضات، كما كان هناك رسائل قوية تطالب بالطموح الخاص بالنتائج التي تسعى للتنفيذ بما يتعلق بالمدى والسرعة.