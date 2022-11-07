سامح شكري: استضافة مصر لـCOP27 مسؤولية وشرف

قال سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ COP27، إنّ التحضير لقمة المناخ COP 27 بدأ بعد انتهاء فعاليات COP 26 في جلاسكو، مؤكدا أنّ استضافة مصر فعاليات القمة شرف ومسؤولية، لما أبدته عبر السنوات من اهتمام ومسؤولية تجاه قضايا تغير المناخ.

تنظيم COP27 على أرض مصر مسؤولية

وأضاف شكري، خلال حواره مع الإعلامية إلهام نمر، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «تنظيم القمة على أرض مصر مسؤولية، كي نقود الإطار متعدد الأطراف في قضية بهذه الأهمية، التي تمس مصالح كل مواطن على مستوى العالم، منها الدول النامية بشكل رئيسي وجوهري».

ظروف عالمية مختلفة

وتابع وزير الخارجية: «كان من الأهمية أن نضطلع بالتنسيق مع فريق العمل البريطاني، لكن في ظروف مغايرة تماما عن السنوات السابقة نظرا للتوترات الجيوسياسية وتبعات ذلك في إطار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار والتضخم وكل التداعيات السلبية ذات الصلة».

وشدد على أنّ القمة تعمل على تجاوز التعهدات إلى التنفيذ بشكل عملي وواقعي، يكون له تأثير فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف والتعامل مع القضايا الجوهرية، مثل قضية التمويل التي تتيح القدرة على تناول قضايا التكيف والتخفيف والعمل على إدخال برنامج عمل للمؤتمر.