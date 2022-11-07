سامح شكري يدعو لتحصين COP27 من أي مؤثرات جيوسياسية: المناخ أولويتنا

دعا سامح شكري، وزير الخارجية والرئيس الحالي لقمة المناخ COP27، إلى تحصين المؤتمر من أي مؤثرات جيوسياسية، وإعطاء الأولوية لحماية الكوكب من التغير المناخي فقط، الذي أثر على حياة البشر، ومستقبلهم، ومستقبل الأجيال المقبلة، مؤكدا أنّ التوترات التي تؤدي إلى الاختلاف والتشاحن لا تخدم صالح معالجة الآثار المدمرة لتغير المناخ.

تمويل الـ100 مليار دولار لحماية المناخ

وأضاف رئيس مؤتمر المناخ COP27، خلال حواره مع الإعلامية إلهام نمر، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مبلغ الـ100 مليار دولار الذي كان مقررا جمعه لمواجهة التغيرات المناخية، لن يكون قادرا على مواجهة التحديات المناخية التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أنّ عدم الوفاء بهذه الالتزامات على مدار السنوات الماضية، تسبب في زعزعة ثقة المجتمع الدولي.

وتابع شكري، أنّ بناء الثقة تجاه تمويل المناخ أمر مهم للغاية، كما يجب أن نتجاوز مرحلة بناء الثقة إلى حقيقة حجم التمويلات التي نحتاجها، وتوفير الوسائل اللازمة سواء من الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، لدعم الإجراءات المطلوب اتخاذها في إطار استثماري في مجالات التخفيف والتكيف.

مبادرات وطنية وإقليمية لحماية المناخ

وأكد وزير الخارجية، أنّ هناك عدد من المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي جرى صياغتها للتعامل مع قضايا مرتبطة بتغير المناخ، في إطار الأمن الغذائي والمائي، والاعتماد والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، وكلها مبادرات نسعى إلى أن تحظى بتأييد من قبل الدول الأطراف، وترجمته إلى تفعيل مشروعات وتمويل يكون له أثره على التحدي المرتبط بالتغير المناخي.