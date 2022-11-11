«رابت موبيليتي».. «سكوتر» كهربائي لسكان الدقي وضواحيها «جرب تحب البيئة»

أهداف متعددة صديقة للبيئة تواكب توجه الدولة فى التحول للمشروعات الخضراء الذكية، حددها اللواء أحمد محمد عبدالفتاح، رئيس حى الدقى، أثناء اجتماعه مع رؤساء المراكز والإدارات التنفيذية لتصميم مشروع ذكى يواكب طبيعة المنطقة المحيطة، وأسفرت عن تطوير مشروع «رابت موبيليتى» واستخدامه بتوسع فى منطقة الدقى لخدمة المواطنين.

فكرة المشروع لها العديد من المزايا، أوضحها رئيس حى الدقى، فى حديثه لـ«الوطن»، أولها أن المشروع صديق للبيئة يعمل بالكهرباء ويحقق عائداً اقتصادياً للمدينة، فضلاً عن حل مشكلات عدة تواجه المواطنين لها علاقة بالوقت والكثافات المرورية فى بعض الأحيان.

يعمل مشروع «رابت موبيليتى» ويعنى (تنقلات الأرنب) فى أى تنقلات سريعة وسهلة، وهو عبارة عن «سكوتر كهربائى» ويطلبه المواطن للاستخدام من خلال تطبيق إلكترونى على الهاتف المحمول، من خلال محفظته الإلكترونية، للتحرك بسهولة فى الطرق دون أى معوقات، لمسافات تصل لـ9 كيلومترات، ويقول «عبدالفتاح»: «بعد ما توصل من مشوارك ممكن تربطه فى أى شجرة أو عمود ويريحك من أزمة ركن العربيات».

رئيس الحى: مشروع ذكى للتحرك بسهولة ويحقق عائداً اقتصادياً

يعمل «الرابت» إلكترونياً دون تدخل أى عنصر بشرى، وتكلفته جنيه واحد للدقيقة الواحدة.

وحصل مشروع «رابت موبيليتى» على المركز الأول فى المشروعات الخضراء المشاركة فى قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، فئة المشروعات المحلية الصغيرة: «المشروع استوفى 100% من نقاط التقييم للمشروعات الخضراء».

وأشار اللواء «عبدالفتاح» إلى أنه يوجد فى حى الدقى 200 «رابت»، سعر الواحد 10 آلاف جنيه، ويقول: «الناس فى المنطقة دى يعرفوا يستخدموا التكنولوجيا كويس جداً عشان كدا المشروع ناجح».