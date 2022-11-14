عاجل.. إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم بالشرقية 

أصيب 14 شخصًا في حادث تصادم أتوبيس وميكروياص بنطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

حادث تصادم في الصالحية الجديدة

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة الصالحية الجديد، بلاغ باصطدام أتوبيس وميكروباص؛ ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا بكدمات وجروح وسحجات.

نقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمباشرة الواقعة، وجرى نقل 12 مصابًا إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي العلاج اللازم. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.