حادث اصطدام مروع بين طائرتين خلال عرض جوي في أمريكا

شهدت الولايات المتحدة، حادث تصادم قاذفة «بي - 17 فلاينج فورتريس» العاملة بـ4 محركات، بطائرة صغيرة أخرى «بيل بي 63 كينج كوبرا»، خلال عرض جوي «وينجز أوفر دالاس»، في مدينة «دالاس» بولاية تكساس الأمريكية الواقعة في وسط جنوبي البلاد.

وأعرب مسؤولون عن اعتقادهم بوجود 5 من أفراد الطاقم على متن الطائرة «بي - 17 فلاينج فورتريس» وواحد على متن الطائرة«بيل بي 63 كينج كوبرا».

وأشار مسؤولون فيدراليون أمريكيون، إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود في السماء، جراء اصطدام طائرتين عسكريتين في الجو وتحطمتا على الأرض.

سقوط حطام الطائرتين بالقرب من «مطار دالاس»

وأظهرت مشاهد التقطها متفرجون، حادث اصطدام قاذفة «بي - 17»، فيما قالت قناة «أيه.بي.سي» الأمريكية، إن حطام الطائرتين سقط على طريق سريع قرب «مطار دالاس»، مشيرة إلى أن السلطات المحلية ليس لديها معلومات عن حالة الطيارين، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، قالت جيسون إيفانز من هيئة الإطفاء في «دالاس»، أمس السبنت، غن السلطات تستجيب لتقارير عن وقوع تصادم بين طائرتين في العرض الجوي، مشيرة لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الامييكة، إلى تواجد أكثر من 40 وحدة إنقاذ من الحرائق في موقع الحادث.

«الطيران الفيدرالية»: من غير المعروف عدد الأشخاص على الطائرتين

بدورها، قالت «إدارة الطيران الفيدرالية»، في بيان، إن من غير المعروف عدد الأشخاص الذين كانوا على كلتا الطائرتين.

وتحطمت طائرة «بي - 17» في 30 أكتوبر 1935، أثناء قيامها برحلة جوية، مما أدى إلى إغلاق المشروع. وفي قوت لاحق، جرى العمل على ضبط «بي - 17»» وتطويرها لاحقا، على إثر لكن تحقيقات أظهرت أن حادث 1935 ناجم عن خطأ قام به الطيار.