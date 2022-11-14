تفاصيل أول مسلسل يجمع بين شيرين رضا ودينا الشربيني.. شقيقتان في «لو بعد حين»

بدأت الفنانة شيرين رضا، تصوير أول مشاهدها في حكاية «لو بعد حين»، ضمن سلسلة حكايات مسلسل «حدث بالفعل»، الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم.

تأتي حكاية شيرين، ضمن 101 حكاية متنوعة، تتضمنها أحداث المسلسل، ترتكز جميعها على تناول قصص عن معاناة عدد من الأشخاص الحقيقيين من بلدان عربية مختلفة، مع الأمراض النفسية.

تفاصيل «لو بعد حين» لـ شيرين رضا

تعد حكاية «لو بعد حين»، أول عمل درامي يجمع الثنائي شيرين رضا، بالفنانة دينا الشربيني، الأمر الذي جعل الجمهور متحمسا للغاية، لرؤية هذا الثنائي في عمل فني واحد.

وتدور أحداث الحكاية حول شقيقتين، تؤديا دورهما الفنانتين «شيرين» و«دينا»، تواجهان مشكلة، عندما استيقظا في الصباح، واكتشاف اختفاء عائلتهما بالكامل، ولا يعلمون أين ذهبوا.

«حدث بالفعل» يضم كوكبة من الفنانين

يذكر أن حكايات مسلسل «حدث بالفعل»، تشمل مشاركة عدد آخر من الفنانين، إلى جانب شيرين رضا ودينا الشربيني، منهم كريم فهمي، وغادة عبد الرازق.