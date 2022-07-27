شيرين رضا تشارك في احتفالية الأمم المتحدة لليوم العالمي للسكان

شاركت الفنانة شيرين رضا، أمس الثلاثاء، في احتفالية نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع جامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للسكان، تحت شعار عالم يسكنه 8 مليارات نسمة: نحو مستقبل يتسم بالقدرة على التكيف واغتنام الفرص وضمان الحقوق والخيارات للجميع.

شيرين رضا تهتم بالتوعية بالأنشطة الإنسانية

وألقت هذه الفعالية الضوء على كيفية إيجاد مسارات استباقية وتحويلية للازدهار في عالم يشهد تغيرًا ديمغرافيًا سريعًا، بالإضافة إلى خطاب الفنانة شيرين رضا، يتحدث في الفعالية كل من الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19.

ضيفة مسلسل الكبير أوي

وتحرص شيرين رضا، على الاهتمام بالتوعية بالأنشطة الإنسانية وقد اختارتها الجمعية المصرية للأوتيزم لتكون سفيرة لحملة إيد بتسلم إيد عام 2019، والتي تقام سنويا للتوعية بالتوحد في مصر، كما تعد من أكبر المناصرات لحقوق الحيوان في مصر، وتقود حملات متواصلة لمنع تعذيب كلاب الشوارع كما تقوم بجمع التبرعات لمؤسسة حماية الحيوان.

وفي شهر رمضان الماضي، تصدرت شيرين رضا، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها ضيفة شرف في الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، من خلال شخصيتها الحقيقية، باعتبارها أحد ضيوف مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي، والذي ضم إياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد ممدوح.