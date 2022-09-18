شيرين رضا وبسنت حاتم في حكاية «لو بعد حين» ضمن مسلسل حدث بالفعل

تشارك الفنانة شيرين رضا، والفنانة بسنت حاتم، في مسلسل «حدث بالفعل» من إخراج هشام الرشيدي، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وذلك ضمن عدد من الحكايات التي تتناول قصص حقيقية.

تسكين بقية أدوار حكاية «لو بعد حين»

ويعكف صناع حكاية «لو بعد حين» من المسلسل، بطولة شيرين رضا وبسنت حاتم، على اختيار فريق العمل، وبقية النجوم المشاركين وتسكين الأدوار، قبل انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من إعداد أكثر من حكاية تمهيدًا لعرضها على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل حلقاته منفصلة متصلة

فيما انتهي صناع «قرض شخصي» من تصوير مشاهد القصة الأولى من العمل، الذي يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

المسلسل إنتاج مصري إماراتي، وينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها، وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وتضم هذه القصة مجموعة من النجوم، منهم كريم فهمي، محمود عبد المغني، ندى موسى وبسنت حاتم، وعدد كبير من نجوم الفن.