إعلان أسماء الفائزات بمسابقة المُلتقى الفكري عن المرحلة الإعدادية بكفر الشيخ

نظم مكتب الخدمة المدرسية بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، مسابقة الملتقى الفكري للمرحلة الإعدادية «فتيات»، تحت عنوان «قّوِم النفسَ بالأخلاقِ تستقم»، والذي أُقيمت فعالياته بمدرج ديوان المنطقة، وقاعات تدريب الحاسب الآلي بالمنطقة بمشاركة طالبتان من كل إدارة تعليمية تابعة للمنطقة.

وتضمنت مسابقة الملتقى الفكري، المطالبة بعمل بحث عام عن موضوع الملتقى، وماكيتات ولوحات إرشادية، ثم إقامة اختبارات في المعلومات العامة لدي الطالبات، وقياس مدي ممارسة أعمال الكمبيوتر لديهن، وكذا مناقشتهن في الأحداث الجارية، بالإضافة إلى تقييم شخصية الطالبة ببعض من الدرجات، والتي يبلغ مجملها العددي في النهاية 100 درجة يستحوذ عمل البحث منها على 50 درجة بمفرده، والباقي موزع على باقي التقييمات المذكورة.

تكريم باقي المراكز بجوائز مالية

ومن المفترض أن تأتي جوائز المسابقة لأول مركزان، ويتم تصعيدهما لحضور التصفية النهائية على مستوى مناطق الجمهورية، وتكريم باقي المراكز بجوائز مالية قيمة متفاوتة النِسب من مركز لآخر، علاوةً على منح رحلة ترفيهية للطالبات المشاركات في الملتقى الفكري.

وأسفرت نتائج مسابقة الملتقى للمرحلة الإعدادية للفتيات عن فوز الطالبة إيمان أسامة محمد، بالمركز الأول، الطالبة بمعهد فتيات السالمية الإعدادي، وبالمركز الثاني جاءت الطالبة ملك حسن عبد الدايم، الطالبة بمعهد فتيات الطوال الإعدادي، وحصدت المركز الثالث الطالبة سلمى سعد سعد، بمعهد فتيات شباس الملح الإعدادي.

وأُقيمت فعاليات المُلتقى تحت رعاية وتوجيهات الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وإشراف وحضور الوكيل الثقافي بالمنطقة حسام فتوح حماد، ومتابعة زينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب، ومسئولة مكتب الخدمة المدرسية صفاء رزق، وإشراف لجنة التقييم التي ضمت كلاً من: الموجه العام للتربية الاجتماعية، ومديري إداراتي الجودة والكمبيوتر التعليمي بالمنطقة.