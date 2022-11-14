فعاليات ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي: ندوتان و3 أفلام ومحاضرة

انطلقت اليوم أولى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 44 ، ونعرض خلال التقرير أهم فعاليات والأفلام التي تعرض اليوم.

أبرز فعاليات مهرجان القاهرة اليوم:-

- السجادة الحمراء لـ فيلم «بعيداً عن النيل»، في تمام الساعة 7 مساءً، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، ويعقبه ندوة للفيلم.

- محاضرة لـ المخرج المجري بيلا تار، المتحدث: بيلا تار، مدير الندوة: أحمد عبد الله، وموعدها في تمام الساعة 3 ونصف إلى 5 مساءً، والمكان دار الأوبرا المصرية - مسرح النافورة.

- ندوة فيلم مناخ أكثر برودة، والموعد: 2:45 مساءً داخل مسرح الهناجر.

- عرض الفيلم الفرنسي «النسخة النهائية» في تمام الساعة 7:30 مساءاً، بالإضافة إلى عرض فيلم «تناغمات فيركماستر» في تمام الساعة 11 مساءاً.

مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 44

افتتحت أمس الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي، ووجّه الفنان حسين فهمي، رئيس الدورة الحالية الشكر للحكومة والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على دعم مهرجان القاهرة السينمائي: «وأشكر وزارة الخارجية والداخلية والشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة والهيئة العامة للاستعلامات».

وأضاف خلال تقديم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «لا تزال هناك أجيال، وأجيال تستمر وتتقدم في صناعة السينما المصرية».