حنان مطاوع: مهرجان القاهرة السينمائي «ثقيل».. وكاملة أبو ذكري مخرجة عظيمة

أبدت الفنانة حنان مطاوع سعادتها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، نظرًا لأنه يحمل اسم العاصمة المصرية ووصفته بأنه مهرجان «ثقيل» ويمثل السينمائيين المصريين، مشيرة إلى أن ما يميزه هذا العام هو رئاسة الفنان الكبير حسين فهمي معتبرة أن المهرجانات الفنية فرصة للفنان للالتحام بالعالم.

حنان مطاوع: أحضر كل عروض الأفلام

وأوضحت حنان مطاوع خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن جائزة المهرجان التي ذهبت للمخرجة كاملة أبو ذكري جائزة مستحقة مشددة على أن الجائزة كانت يجب أن تذهب لها ووصفتها بأنها مخرجة عظيمة.

وتحدثت حنان مطاوع عن كاملة أبو ذكري ووصفتها بأن لديها قدرة غريبة على الاهتمام بالتفاصيل ولديها قدرة غريبة على أن ما يظهر معها يكون في أفضل حالاته، معربة عن اشتياقها للعمل مع المخرجة كاملة أبوذكري وأنها تقول لها دائمًا كلما تقابلها: «أتمنى اشتغل معاكي».