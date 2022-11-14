ندوات توعوية بمدارس أسيوط حول «أثر الزيادة السكانية على التنمية»

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ وتنظيم ندوات توعوية عن أثر الزيادة السكانية على التنمية بمختلف الجهات في المراكز والأحياء، وذلك بالتعاون بين وحدة السكان بالمحافظة والوحدات بالمراكز والقرى والجهات المعنية في هذا الشأن.

وأشار المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، إلى ضرورة تضافر كافة جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني؛ للعمل على الحد من الزيادة السكانية المرتفعة وقضايا السكان؛ نظرًا لما تتسبب فيه من معوقات لتحقيق التنمية المرجوة، لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية.

أثر الزيادة السكانية على التنمية

وفي هذا الإطار، قال فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة، إن وحدة السكان التي تعمل بإشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، نظمت ندوات توعوية بعدد من المدارس بالمراكز والقرى والأحياء عن «أثر الزيادة السكانية على التنمية» لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية العامة والفنية وبمشاركة منسقي السكان؛ تنفيذاً لمحور الشباب وصحة المراهقين ومحور التعليم، وذلك ضمن أنشطتها لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، الذي يتم تنفيذه بإشراف الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وأوضح «صلاح»، أنه تم استهداف أكثر من 2000 طالب وطالبة بمراكز صدفا والغنايم والبداري كمرحلة أولى، إذ تضمنت الندوات التوعوية القيم وحياة وأثرها على الأسرة والتغذية السليمة والتسرب من التعليم والممارسات الضارة، وأثر الزيادة السكانية على المجتمع والتنمية والتأكيد على الحفاظ على البيئة من التلوث.