تنفيذ 80% من مشروعات حياة كريمة في قرى أسيوط.. توصيل غاز وصرف صحي

تفقد خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا في أسيوط، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية مجريس التابعة لمركز صدفا ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وأشار رئيس المدينة، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن من بين أبرز المشروعات الجاري تنفيذها، مشروعات (المجمع الزراعي، والمجمع الحكومي، ومركز شباب مجريس، والوحدة الصحية، وتوصيل الغاز الطبيعي، وكوبري الشعيري، ومحطة الصرف الصحي، وأعمال الشركة المصرية للاتصالات)، فضلاً عن تفقد أعمال تبطين ترعة جنابية بأولاد الياس بطول 2.800 كم تبدأ من فم أولاد الياس إلى فم الدوير حيث وصلت نسب التنفيذ بها إلى 80%.

تفاصيل «حياة كريمة» بأسيوط

يذكر أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح»، ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي «منفلوط وديروط»، فيما ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.