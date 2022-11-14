الأهلي يستأنف تدريباته بعد راحة 5 أيام

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية صباح اليوم الإثنين، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، واستمرت لمدة 5 أيام متواصلة، بدأت يوم الأربعاء الماضي.

وحرص كولر على عقد محاضرة سريعة مع اللاعبين، في بداية التدريبات، من أجل شرح ملامح الخطة التدريبية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وشهد مران الأهلي الجماعي انتظام ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، في التدريبات مع باقي اللاعبين، بعد تعافيه من الإجهاد الذي لحق به مؤخرًا، وتسبب في استبعاده من قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة بلجيكا الودية.