عاجل.. المشدد 10 سنوات لشقيقين قتلا عاملا بسبب خلافات الجيرة في طوخ

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 10 سنوات لميكانيكي وسائق قتلا عاملا بمعرض سيارات في طوخ، المعروف إعلاميًا «ضحية خلافات الجيرة بطوخ»، كما ألزمتهما بدفع 100 ألف جنيه على سبيل التعويض لأسرة المجني عليه و100 جنيه مقابل أتعاب محاماة.

صدر الحكم في الدائرة السادسة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس الدائرة وعضوية المستشارين محمد حليم خيري وخالد علي إبراهيم علي ومحمد عبد المعز الغمراوي وأمانة سر محمد فرحات

إحالة المتهمين إلي جنايات بنها

وتضمن أمر إحالة المتهمين في الجناية رقم 13613 لسنة 2022، والمتهم فيها «أحمد.م.ع» ميكانيكي، وشقيقه «محمد.م.ع»، سائق، بقتل أحمد السيد عبد الخالق، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله مستخدمين سنجة وشوم ومعهم آخرون، وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربا بالأسلحة بحوزتهم فاستقرت في رأسه وعنقه الضربات والإصابات التي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله على نحو المبين في التحقيقات.

كما وجه أمر الإحالة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز سنجه وشومة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

تفاصيل مصرع عامل بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

كانت أجهزة أمن بالقليوبية تلقت بلاغا بمصرع عامل في معرض سيارات علي الطريق الزراعي السريع بطوخ في مشارة مع ميكانيكي وشقيقه، وآخرين الذين اعتدوا عليه بالسنج والشوم بسبب خلافات الجيرة مما أودى بحياته.

وصرحت أجهزة التحقيق بمركز طوخ بدفن جثة المجني عليه وأحالت المتهمين لمحكمة الجنايات التي نظرت القضية وأصدرت حكمها المشار إليه.