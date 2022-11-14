عاجل.. انتشال جثتين للمفقودين في حادث أتوبيس الدقهلية بعد 48 ساعة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الدقهلية اليوم الإثنين، جثمان طالبة وطفل، من المفقودين في حادث أتوبيس ميت غمر، لتتمكن القوات من انتشال ثلاثة من المفقودين في مياه ترعة الرياح التوفيقي، بينما تواصل البحث عن اثنين مفقودين آخرين أكدت أسرهم أنهم كانوا من ركاب الأتوبيس المشؤوم، ويجلس أهاليهم على شاطئ الترعة منذ وقوع الحادث في انتظار خروج جثامين أبنائهم من المياه.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بعد 48 ساعة من البحث، من انتشال كل من: جثة الطالبة «شيماء محمد صلاح»، 20 عاما، من قرية أتميده مركز ميت غمر، وتم العثور على جثتها بالقرب من هندسة ري أجا، كما تمكنت من العثور على جثة «حمادة إبراهيم على»، 7 أعوام، نجل سيدة توفيت هي وابنها وأختها وطفليها، وكان معهم على نفس الأتوبيس كانوا عائدين من زيارة أقاربهم في زفتي بمحافظة الغربية.

انتشال جثامين 3 مفقودين في حادث أتوبيس الدقهلية

وجاء العثور على الجثتين بعد ساعات من العثور على جثة «إسلام رضا إبراهيم فضل»، 19 عامًا، من قرية كفر بهيده مركز ميت غمر، حيث تم العثور على جثته أسفل كوبري أجا العلوي، عالقة بأحد أعمدة الكوبري في مياه الترعة.

وكثفت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية من جهودها للبحث عن ضحايا جدد جراء الحادث بعد تأكيدات الأهالي بوجد 2 من ضحايا آخرين مازالوا في المياه، حيث أبلغ الأهالي بفقد شاب يدعي «عز الدين ع. ا» 18 عاما من قرية أوليله، مركز ميت غمر، وشخص أخر يدعي «يوسف م. ز.»، 17 عاما من زفتى بمحافظة الغربية مؤكدين انقطاع الاتصال بهم منذ وقوع الحادث.

وتجددت أمال الأهالي في العثور على باقي المفقودين بعد العثور على جثتين في الساعات الماضية وجلسوا بأمهاتهم على شاطئ الترعة ينادون بأسماء أبنائهم «يا عز الدين» وتنادي أخري «اطلع بقي يا يوسف وجعت قلبنا عليك».

حادث ميت غمر

ووقع حادث أتوبيس الدقهلية عندما كان متجه من مدينة ميت غمر متوجها إلي مدينة المنصورة، إلا أن الأتوبيس سقط في ترعة الرياح التوفيقي أمام قرية منشأة عبد النبي، مركز أجا، وأعلنت النيابة العامة عن الحصر المبدئي للضحايا في بيان لها أن عددهم 20 وفاة و6 إصابات، وأمرت بحبس سائق الأتوبيس بعد ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، على ذمة التحقيقات.