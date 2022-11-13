استمرار البحث عن ضحايا حادث أتوبيس الدقهلية في مياه ترعة التوفيقي

واصلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، جهودها للبحث عن ضحايا حادث انقلاب أتوبيس ميت غمر وتمشيط ترعة الرياح التوفيقي بطريق «ميت غمر - المنصورة» بعد ورود شكاوى من الأهالي لغياب أبنائهم ويعتقدون أنهم ضحايا الحادث.

وكشف مصدر أمني، عن أن قوات الإنقاذ النهري تواصل بحثها في ترعة الرياح التوفيقي عن ضحايا الحادث، ممن كانوا يستقلون الميني باص.

بلاغات بوجود مفقودين بحادث أتوبيس الدقهلية

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغات بتغيب كل من «شيماء م. ص» 20 عامًا من قرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر، و«إسلام ر. إ» 19 عاما من قرية كفر بهيدة مركز ميت غمر، و«حمادة إ. ع» 7 أعوام.

حبس سائق أتوبيس ميت غمر

وقررت النيابة العامة حبس السائق المتهم المتسبب في الحادث ويدعى «إبراهيم حلمي عبدالله سليمان»، 33عامًا، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة وتحديد نوعها والتصريح بتسليم الجثامين الذي جرى التعرف عليها وأخذ عينات من باق الجثامين المجهولة لحين تحديد هويتهم.

وأكد المتهم في التحقيقات أنه يعمل على خط ميت غمر- المنصورة وأثناء سيره في اتجاه موقف سندوب بمدينة المنصورة فوجئ بسيارة تغلق عليه الطريق قادمة من الجانب الأيسر وخلال سيره في الجهة اليمنى ومحاولة سائق السيارة الاتجاه إلى مدخل طريق ميت العامل حاول تفاديه فاضطر بالنزول بالمينى باص إلى الترعة.

واتهمت النيابة العامة السائق بالرعونة والاستهتار وذلك بعد شهادة عدد من المصابين بقيام السائق بالتحدث في الهاتف المحمول خلال سيره ومحاولته تفادي السيارة، لكنه أنكر الاتهام الموجه إليه وأقر أن سبب الحادث السيارة التي حاول تفاديها.

وقررت النيابة العامة إجراء تحليل للسائق لبيان تعاطيه المواد المخدرة فتبين تعاطيه مادة مخدرة.