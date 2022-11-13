استمرار البحث عن 3 مفقودين في حادث أتوبيس الدقهلية.. دعوات ودموع «صور»

تتواصل جهود البحث عن 3 مفقودين لقوا مصرعهم إثر انقلاب أتوبيس ركاب في مياه الرياح التوفيقي بنطاق مركز أجا بمحافظة الدقهلية، أمس السبت، والذي راح ضحيته 20 شخصا بحسب بيان النيابة العامة.

وجلس الأهالي والأمهات يدعون دعوات مخلصة بأن يظهر الله أبنائهم، فيما يبذل رجال الإنقاذ النهري جهودا كبيرة منذ أكثر من 30 ساعة متصلة أملا في العثور على المفقودين في مياه الترعة.

أسماء المفقودين في حادث أتوبيس الدقهلية

«اللهم أخرج أولادنا من ظلمات البحر».. دعوة مصحوبة بدموع منهمرة لم تنقطع منذ أمس لعدد من السيدات اللاتي جلسن على شاطئ الترعة بعد فقد أبنائهن منذ وقوع حادث أتوبيس الدقهلية، وتبين أن من بين المفقودين في الحادث كل من «شيماء م. ص.»، 20 عامًا من قرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر، و«اسلام ر. إ.»، 19 عاما من قرية كفر بهيده مركز ميت غمر، و«حمادة إ. ج.»، 7 أعوام، من مركز شربين.

استمرار البحث عن المفقودين

وتواصل قوات الإنقاذ النهري تمشيط الترعة، واستخدام الوسائل الحديثة في البحث، حيث انطلقوا بعيدا مع اتجاه تيار المياه في الترعة بحثا عن المفقودين في الحادث.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا، بورود بلاغ بسقوط أتوبيس محمل بالركاب يحمل لوحة معدنية أرقام «د س ع 3482» في مياه ترعة الرياح التوفيقي، مقابل قرية منشأة عبد النبي بدائرة مركز أجا، وجرى انتشال 20 جثة غرق أصحابها في مياه الترعة وإنقاذ 6 مصابين، بحسب ما أعلنت عنه النيابة العامة.