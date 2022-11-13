جنازة جماعية لأم وشقيقتها و3 أطفال من ضحايا حادث أتوبيس الدقهلية

شيع أهالي مركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، جنازة جماعية لـ5 أفراد من عائلة واحد بينهم 3 أطفال، وهم أم وشقيقتها و3 من أطفالهما، من ضحايا حادث أتوبيس الدقهلية، والذي تسبب في مصرع 20 شخصا حتى الآن، فيما يجري البحث عن 3 آخرين مفقودين منذ وقوع الحادث، بينهم طفل للأم المتوفاة.

تشييع جنازة أم وشقيقتها و3 أطفال

وسادت حالة من الحزن الشديد في عزبة الدوار التابعة لمركز شربين وهم يستقبلون سيارات الإسعاف وينقلون جثامين أم وشقيقتها و3 أطفال من أبنائهما وهم: «أميرة السيد عبد الواحد الحاج»، 25 عامًا، ونجلها «ياسين إبراهيم علي جبر»، 4 أعوام، بالإضافة إلى شقيقتها «نرمين السيد عبدالواحد »، 30 عاما، وابنتها «أشرقت أحمد جمعة»، 3 أعوام، وشقيقتها «رودينا أحمد جمعة»، 5 أعوام.

واستقبل الأهالي الجثامين بالبكاء الهستيري وترديد هتافات «لا إله إلا الله»، فيما أطلقوا على الأطفال «عصافير الجنة».

البحث عن طفل رابع مفقود

وأكد أسر المتوفين أنهم ما أن فرغوا من تشييع الجنازة توجهوا إلى مكان الحادث مرة أخرى في انتظار خروج جثمان طفل رابع مفقود منذ وقوع الحادث، وهو نجل الأم الأولى ويدعى «حمادة إبراهيم علي»، 7 أعوام، حيث تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن 3 مفقودين في الحادث.

وأوضح أسر ضحايا حادث الدقهلية، أن الأم وشقيقتها كانتا في زيارة عائلية لأسرتهما في مدينة زفتى بمحافظة الغربية، واصطحبا معهما 4 من أبنائهما، وتوجهوا جميعا إلى مدينة ميت غمر لاستقلال الأتوبيس المتوجه إلى المنصورة، إلا أنه سقط في مياه ترعة الرياح التوفيقي.

وفاة 20 في حادث أتوبيس الدقهلية

يذكر أن النيابة العامة أصدرت بيانا أمس، أوضحت فيه أن الحادث أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 6 آخرين، وأمرت بحبس سائق أتوبيس الدقهلية 4 أيام بعد ثبوت تعاطيه المواد المخدرة.