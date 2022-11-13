انتشال جثة شاب من ضحايا حادث أتوبيس الدقهلية بعد 36 ساعة من البحث

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، الليلة، جثة شاب من مياه ترعة «الرياح التوفيقي»، أحد ضحايا حادث سقوط أتوبيس الدقهلية، الذي سقط بالترعة أمام قرية منشأة عبدالنبي دائرة مركز أجا وذلك بعد أكثر من 36 ساعة منذ وقوع الحادث، فيما تواصل القوات البحث عن 4 مفقودين آخرين أكد ذويهم أنهم كانوا من ركاب الأتوبيس.

وقال مصدر أمني، إن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال جثة شاب يدعى «إسلام رضا إبراهيم فضل»، 19 عامًا، من قرية كفر بهيده مركز ميت غمر، من أسفل كوبري أجا بعدما وجدت جثته عالقة بأحد أعمدة الكوبري.

البحث عن 4 مفقودين في حادث أتوبيس ميت غمر

وتواصل قوات الإنقاذ النهري من جهودها للبحث عن ضحايا جدد جراء الحادث بعد تأكيدات الأهالي بوجد 4 ضحايا آخرين مازالوا في المياه، وذلك بوصول عدد من الأهالي إلى موقع الحادث، مؤكدين فقدان أبنائهم وأنهم كانوا من مستقلي الأتوبيس من بينهم إحدى السيدات المصابة والتي أكدت فقدان ابنتها في الحادث.

فقد 4 شباب في حادث الدقهلية

وأبلغ الأهالي بفقد كل من: «شيماء م. ص.»، 20 عاما، من قرية أتميده التابعة لمركز ميت غمر، و«حمادة إ. ع.» 7 أعوام، والذي توفيت أمه وشقيقه في الحادث وكان معهم على نفس الأتوبيس كانوا عائدين من زيارة أقاربهم في زفتى بمحافظة الغربية.

وأكدت أسرة فقدان نجلها ويدعى «عز الدين ع. ا.» 18 عاما من قرية أوليله، مركز ميت غمر، وشخص آخر يدعى «يوسف م. ز.»، 17 عاما من زفتى بمحافظة الغربية مؤكدين انقطاع الاتصال بهما منذ وقوع الحادث، وجلسوا في مكان الحادث منتظرين انتشال القوات لجثث المفقودين.

يذكر أن النيابة العامة أعلنت في بيانها أمس أن الحصر المبدئي لحادث أتوبيس الدقهلية هو وفاة 20 شخصا وإصابة 6 آخرين، وقررت حبس سائق الأتوبيس بعد تأكد تعاطيه المواد المخدرة.