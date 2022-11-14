سؤال برلماني لوزير الصحة حول انتشار الفيروسات التنفسية بين الأطفال

تقدم النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه لوزير الصحة، بشأن انتشار الفيروسات التنفسية مثل الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، والتي تنتشر بصفة أخص بين الأطفال؛ ولها مضاعفات قد تؤدي في بعض الأحيان لدخول المستشفيات وقد تؤدي إلى الوفاة في أحيان أخرى.

حصر الإصابات

وتساءل البياضي عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة تجاه مسح وحصر الإصابات بين الأطفال خصوصاً في تجمعات الحضانات والمدارس، وعن مدى جاهزية المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في حالة الاحتياج لدخول مستشفيات.

تعليمات وزارة الصحة

وأضاف النائب متسائلا عن التعليمات والإرشادات التي سترسلها وزارة الصحة للمدارس ودور الحضانة لكيفية الوقاية وكيفية التعامل مع الإصابات وهل تم توفير جرعات كافية من لقاحات الفيروسات التي يمكن إعطاءها للأطفال؟ وطالب الدكتور البياضي بإحالة سؤاله بصفة عاجلة لـ وزير الصحة والإجابة عليه في أسرع وقت كتابة.