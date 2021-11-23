5 أمراض تتشابه أعراضها مع كورونا.. منها الفيروس المخلوي

حير فيروس كورونا، الذي انتشر في العالم مؤخرا، الأطباء، وذلك لسرعة تفشيه، وعدم القدرة على التوصل لعلاج له خاصة في ظل التحورات الجديدة التي يشهدها الفيروس يوميا.

وزاد من حيرة الأطباء، تشابه أعراض الفيروس المتمثلة في الحمى والسعال والإرهاق وغيرها، مع أمراض أخرى، إلا أنها تختلف عنه جذريا.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، الأمراض التي تتشابها مع فيروس كورونا في أعراضها:

الإنفلونزا الموسمية

مع بداية فصل الشتاء، تزيد الإصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية، الذي تتشابه أعراضه مع فيروس كورونا إلى حد كبير، وكلاهما معدٍ، ما يجعل التفريق بينهما أمرًا صعبًا من خلال معاينة الأعراض الظاهرة وحدها.

وبحسب موقع «National Institutes of Health» يعتبر فيروس كورونا المستجد معديا بشكل أكبر من الإنفلونزا، ويسبب مضاعفات كثيرة عند الإصابة به مثل تجلط الدم في الرئتين، والقلب، والقدمين، والدماغ، وإصابة الأطفال بمتلازمة الالتهابات المتعددة.

متلازمة الشرق الأوسط التنفسية

وفي تقرير سابق نشره موقع «Mayo Clinic»، أشار إلى أن هناك تشابها بين أعراض كورونا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية؛ تشمل ارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق أو صعوبة التنفس، كما يصاب بعض الأشخاص أيضًا بالتهاب الرئة جراء إصابتهم بفيروس الميرس الذي يسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وبجانب هذه الأعراض، أكد تقرير «Mayo Clinic»، أن هناك مضاعفات أخرى تتشابه بين متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وكورونا مثل فشل بعض أعضاء الجسم وعلى رأسها الفشل الكلوي، كما يؤثر الأول بشكل سلبي على الأشخاص ضعيفي المناعة وكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة مثل أمراض الكلى والسكري والسرطان والأمراض التنفسية الأخرى.

الفيروس المخلوي

وخلال الفترة الماضية، حذر الأطباء من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي المعروف علميًا بـ «RSV»، الذي يتسبب في أعراض تنفسية تشبه إلى حد كبير مع أعراض فيروس كورونا المستجد، ويتفشى بين الأطفال، ويمكن انتقاله للبالغين.

إنفلونزا الخنازير

وذكر موقع «Cleveland Clinic» في تقرير سابق له، أن فيروس كورونا المستجد تتشابه أعراضه الشائعة مع إنفلونزا الخنازير، ومن ضمنها الالتهاب الرئوي وضيق أو فشل الجهاز التنفسي وغيرها من الأعراض التنفسية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، فضلا عن فشل العديد من الأعضاء، والتهاب الدماغ والعضلات والجلطات في الأوعية الدموية، التي تغذي الرئتين والأطراف وعدوى ثانوية بكتيرية وفطرية.

الحساسية ولدغات الباعوض والذباب

ونشر موقع «هيلث لاين»، تقريرا قبل أيام، أفاد بأن لدغات الباعوض والذباب والأعراض الناتجة عن الحساسية الموسمية، تتشابه مع فيروس كورونا، وتجعل الأشخاص في حيرة من أمرهم؛ خاصة المعرضين للحمى والسعال والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب ملتحمة العين.

وأشار التقرير إلى أن تشابه الحساسية الموسمية في الأعراض مع فيروس كورونا المستجد مثل: الإصابة بالكحة، ضيق التنفس وقصر النفس، التعب والإعياء، الصداع، التهاب الحلق، الاحتقان، وهو الأمر الذي يتشابه إلى حد كبير مع أعراض لدغات الذباب والبعوض.