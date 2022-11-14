مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 9 أساتذة جدد

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، على تعيين 9 أساتذة بعدد من كليات الجامعة، حيث نصّت القرارات في كلية الطب على تعيين 3 أساتذة وهم الدكتورة إيناس عبد الحميد محمود حسين أستاذًا بقسم الطفيليات الطبية، وتعيين الدكتورة صفاء عبد الستار أحمد خالد أستاذ أمراض الدم الإكلينيكية وزرع النخاع بقسم الأمراض الباطنة، كما تضمنت القرارات تعيين الدكتورة دينا محمد السيد حبيب أستاذًا بقسم أمراض النساء والتوليد بالكلية.

كليات التجارة والحقوق

كما وافق المجلس على تعيين الدكتورة أمل أحمد حسن شحاتة أستاذًا بقسم الإحصاء والتأمين تخصص تأمينات عامة بكلية التجارة، وفي كلية الحقوق فقد اشتملت القرارات على تعيين الدكتور عثمان محمد عبد القادر عثمان أستاذًا بقسم قانون المرافعات المدنية والتجارية بالكلية، بينما في كلية الخدمة الاجتماعية فقد نصت القرارات على تعيين الدكتورة نجوي فيصل سيد إبراهيم أستاذ بقسم خدمة الجماعة بالكلية.

كليات الآداب ومعهد الأورام

كما تضمنت القرارات في كلية الآداب على تعيين الدكتور أحمد زايد عبد الله زايد أستاذًا في الجغرافيا الطبيعية تخصص الجيمورفولوجيا بقسم الجغرافيا بالكلية، وتعيين الدكتورة أماني حسين محمد حسن أستاذ في الجغرافيا الطبيعية تخصص جغرافيا البيئة بالكلية، كما تضمنت القرارات أيضًا في معهد جنوب مصر للأورام على تعيين الدكتور على زيدان تهامي محمد أستاذًا بقسم جراحة الأورام بالمعهد.