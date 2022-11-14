انطلاق مهرجان «نغم» لاكتشاف المواهب الإبداعية في جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عن انطلاق فعاليات أكبر مهرجان لاكتشاف المواهب الإبداعية المتميزة بين طلاب كليات الجامعة، وتنظمه رعاية الشباب بالجامعة تحت عنوان «نغم»، مشيرًا إلى أن المهرجان يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الحريصة على اكتشاف العناصر المتميزة من أبناء الجامعة فى مختلف المجالات، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة للطلاب لإبراز مواهبهم، وإبداعاتهم وتنمية قدراتهم المتميزة على نحو يضمن ثقل شخصياتهم وفتح مداركهم الفكرية والثقافية .

انطلاق وقائع المؤتمر

وأناب رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب فى إطلاق وقائع المهرجان الفني، بحضور الدكتور منتصر القللى أستاذ ورئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، والدكتور أحمد شريت مدير عام رعاية الشباب، ومحمد جمعة مدير إدارة النشاط الفني، ورشا جلال مسؤول القسم الموسيقي، ولفيف من أعضاء اللجان المشرفة على المهرجان، وأخصائي رعاية الشباب على مستوى الجامعة، وحشد من طلاب الجامعة من مختلف الكليات .

تفاصيل المهرجان

وقال الدكتور أحمد عبد المولى، إن مهرجان «نغم» ينطلق لأول مرة بجامعة أسيوط، لاكتشاف المواهب الفنية في الغناء الفردي والجماعي، والعزف بكافة أنواعه، والإنشاد الديني والتواشيح والابتهالات والترانيم والموال والمونولوج، بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من كافة كليات الجامعة، وتمتد أعمال اختبار المواهب حتى يوم الأربعاء القادم، يعقبه حفل الختام وإعلان نجم الجامعة في كل مجال من مجالات المهرجان يوم الخميس المقبل.