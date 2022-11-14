وزارة التجارة: 5.1 مليار يورو حجم التجارة بين مصر وألمانيا خلال العام الماضي

قالت وزارة التجارة والصناعة إن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ العام الماضي نحو 5.1 مليار يورو، كما بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر حتى نهاية شهر أبريل 2022 نحو 2,9 مليار دولار.

وذكر بيان للوزارة أن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عقد جلسة مباحثات موسعة مع «ستيفان وينذل»، وزير الدولة البرلماني بوزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية، حيث استعرض اللقاء ملفات ومشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتماعات اللجنة الاقتصادية

وأكد سمير اهتمام الدولة بعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة لمناقشة إمكانيات تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك والتي يأتي على رأسها مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والجمارك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب والتعاون الفني والتكنولوجي.

ولفت الوزير إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للسوق المصري في قطاعات صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي.

تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر

ومن جانبه أكد ستيفان وينذل وزير الدولة البرلماني بوزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية أن بلاده حريصة على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر خاصة في ظل العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، مشيراً الى الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات الالمانية بالسوق المصري باعتباره أحد أهم اسواق منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا.

وأشاد «وينذل»، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الشركات المستثمرة في السوق المصرية، مشيراً في هذا الإطار إلى التعاون القائم بين الجانبين في مجال المشروعات الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة.