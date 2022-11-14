ضبط 62 قضية مخدرات وتنفيذ 41 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة 

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية

:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (37 قطعة سلاح نارى بحوزة 29متهم).. وذلك على النحو التالى: (4) بنادق آلية.بندقية خرطوش.(2) طبنجة.(30) فرد محلى.(64) طلقة مختلفة الأعيرة.(5) خزينة متنوعة. (109) قطعة سلاح أبيض.فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (41175) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (114) حكم جناية.(12830) حكم حبس جزئى.(2483) حكم حبس مستأنف.(19697) حكم غرامة.(6051) مخالفة.فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (62) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى 68 متهم ضُبط خلالها الآتى:كمية من مخدر الحشيش وزنت (3,095 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (1,900 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,897 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (20 جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (325 جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (70 جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (84 جرام).عدد (929) قرص مخدر. فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (22) متهم.

و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (9) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (189) دراجة نارية مخالفة.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21252) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.

كما قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:- ضبط (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة 6 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية".تنفيذ (2163) حكم قضائى متنوع.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.