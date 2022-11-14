«حياة كريمة» تعقد حوارا مجتمعيا بقرية في الغربية وتستمتع لمطالب المواطنين

عقدت مؤسسة «حياة كريمة» حواراً مجتمعيا بقرية إبشواي الملق في مركز قطور بمحافظة الغربية، وذلك لتوضيح المشروعات التي تقدمها المبادرة بالمحافظة ومراحل تنفيذها داخل كل قرية، خاصة فيما بتعلق بالمرافق سواء مياه الشرب، أو الصرف الصحي، أو الغاز الطبيعي، وكابلات الاتصالات النحاسية وتحويلها إلى ألياف ضوئية.

رفع كفاءة شبكات الكهرباء

وتضمنت الجلسة كذلك الحديث حول رفع كفاءة شبكات الكهرباء وخطة الرصف داخل كل قرية، إضافة إلى المنظومة الصحية الجديدة التي يتم تنفيذها في قرى «حياة كريمة»، سواء إنشاء وحدات طب أسرة ومراكز طب الاسرة بمعايير التأمين الصحي الشامل.

مشروعات الشباب والرياضة

كما تم توضيح الخطة الخاصة بـ مشروعات الشباب والرياضة أيضا خلال الندوة، من رفع كفاءة المنشآت الرياضية وإنشاء الملاعب الحديثة، وأيضا المنظومة التعليمية من خلال صيانة وإنشاء مدارس جديده، ومشروعات تبطين الترع ونقاط الإسعاف وغيرها.

واستمع مسؤولو «حياة كريمة» لمطالب الأهالي، وتدوين كل ما طلبوه لرفعه لجهات الاختصاص لدراستها وبحث آليات تنفيذها.