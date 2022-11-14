استعراض إنجازات «حياة كريمة» في ندوة بكلية التربية الرياضية بالمنيا

عقدت مؤسسة حياة كريمة، ندوة توعوية بكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا، بعنوان «تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة»، ضمن سلسلة من الندوات التوعوية بالجامعات المصرية للتعريف بالجهود التنموية والشبابية في إطار المبادرة ونشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية بين شباب الجامعات.

حضر الندوة الدكتور طارق صلاح عميد كلية التربية الرياضية، ووليد عبدالقوي مدير الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وأحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وإيمان علي، ومينا أبواليمين أعضاء المؤسسة.

دور المبادرة في تطوير التعليم والمنظومة الصحية

قدم أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، عرضا توضيحيا عن المبادرة ونشأتها كفكرة شبابية لاقت العناية والرعاية من رئيس الجمهورية، موضحا دور المبادرة في تطوير التعليم والمنظومة الصحية، والمرافق والخدمات العامة والأبنية التعليمية والارتقاء بالريف المصري.

وقدمت الدكتورة إيمان علي نبذة مختصرة عن جهود مؤسسة حياة كريمة من خلال مبادراتها المختلفة مثل فرصة كريمة وأولادنا مستقبلنا وأبدأ لتطوير الصناعة المصرية الزراع التنموي لمؤسسة حياة كريمة لعودة المصانع المتعثرة للعمل، كما ألقي مينا أبواليمين الضوء على أبرز الأعمال المجتمعية لمؤسسة حياة كريمة بمصر عموما والمنيا على وجه الخصوص.

مبادرات مختلفة ترعاها مؤسسة حياة كريمة

وتحدث عدد من متطوعي حياة كريمة في محافظة المنيا للطلاب، مستعرضين أوجه المشاركة والمبادرات المختلفة التي ترعاها المؤسسة معربين عن فخرهم بكونهم جزء من المبادرة الأعظم في تاريخ مصر المعاصر.

وقدم عميد كلية التربية الرياضية الشكر لمؤسسة حياة كريمة على الندوة مثنيا على المبادرة الرئاسية التي ستغير وجه الحياة في الريف المصري، كما وجه وليد عبد القوي مدير عام إدارة رعاية الشباب الشكر لرئيس الجمهورية على إطلاق هذه المبادرة الوطنية، كما شكر الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا لترحيب الجامعة بهذه الندوات والرغبة في استمرارها وعقدها في كافة الكليات.

وشارك طلاب الجامعة في نقاشات حول مشروعات المبادرة، وأبدوا سعادتهم بالمشاركة في هذه الندوة، وأعلنوا عن رغبتهم في التطوع والعمل تحت لواء مؤسسة حياة كريمة من أجل المشاركة الفعالة في نهضة الوطن.