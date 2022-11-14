الأقصر تبدأ استقبال السياح القادمين لقضاء الشتاء بمصر ضمن حملة «اتبع الشمس»

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الأقصر بدأت في استقبال طلائع السياح الأوربيين الراغبين في قضاء أجزاء من فصل الشتاء الجاري بمصر، ضمن الحملة الترويجية «اتبع الشمس» التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، لجذب السياح الأوربيين لقضاء فصل الشتاء الجارى بالمدن السياحية المصرية، في ظل أزمة نقص إمدادات الطاقة التي تعاني منها غالبية دول القارة حاليا بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي.

وأضاف رئيس اللجنة لـ«الوطن»، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد قدوم أعداد جديدة من السياح إلى الأقصر، موضحا أن ذروة التدفقات إلى الأقصر وأسوان ستكون خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير المقبلة، وأن مدة إقامة هؤلاء السياح تبدأ من أسبوعين وقد تمتد إلى أكثر من شهرين.

تجهيز 740 وحدة إقامة مجهزة للسياح بالبر الغربي

وأشار «عثمان» إلى تجهيز نحو 740 وحدة إقامة مجهزة بشكل فندقي بمنطقة البر الغربي في الأقصر، مع توفير رعاية صحية متكاملة للسياح الذين سيقيمون بها، لافتا إلى أن تلك الوحدات عبارة عن شقق فندقية وموتيلات صغيرة مجهزة بشكل كبير لاستقبال العائلات التي ستقدم لقضاء فصل الشتاء بمحافظة الأقصر.

حملة «اتبع الشمس»

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن الحملة الترويجية «اتبع الشمس» أو «follow the sun» حققت نجاحا كبيرا في العديد من الدول الأوربية، لاسيما إسبانيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، حيث حرص العديد من مواطني تلك الدول على حجز رحلاتهم لقضاء أجزاء من فصل الشتاء الجاري بالمدن السياحية المصرية، لاسيما الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ.

يشار إلى أن القطاع السياحي، وسعيا منه لجذب أعداد جيدة من السياح الأوربيين لزيارة مصر خلال فصل الشتاء الجاري في ظل أزمة نقص الطاقة الموجودة بالعديد من الدول الأوربية، قام بطرح برامج «الإقامة الطويلة خلال الشتاء»، وتتراوح مدتها من أسبوعين لشهرين.