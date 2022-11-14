«تسويق السياحة»: الشركات الأوروبية ستبدأ في تسيير رحلات لمصر خلال الفترة المقبلة

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن المشاركة السياحية المصرية بمعرض لندن السياحي أحد أكبر المعارض السياحية في العالم والذي أقيم بالعاصمة البريطانية خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري كانت ناجحة للغاية إذ جرى خلالها الاتفاق مع وكالات سياحة من العديد من الدول الأوربية على تسيير رحلات لمصر خلال الشهور المقبلة.

مؤتمر المناخ ومقبرة توت عنخ آمون

وأرجع «عثمان» في تصريح لـ«الوطن»، الأسباب التي أدت لنجاح المشاركة السياحية المصرية بمعرض لندن السياحي إلى أن كافة أنظار العالم اتجهت لمصر خلال الشهر الحالي نتيجة الاحتفالية التي تم تنظيمها بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون والتي نظمت بالأقصر قبل نحو 3 أيام من إقامة معرض لندن السياحي، إضافة إلى تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27 والمنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.

ولفت إلى أن هذين الحدثين ساهما في تقديم صورة ذهنية جيدة عن المقصد السياحي المصرى انعكست بشكل إيجابي على معدلات الاتفاقات التي تم إبرامها مع شركات السياحة الأجنبية لتسيير رحلات لمصر خلال الفترة المقبلة.

الاكتشافات الأثرية الأخيرة

وأشار إلى أن لجنة تسويق السياحة الثقافية وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار قامت على هامش المشاركة بمعرض لندن السياحي بعرض فيديو يحتوى على كافة الاكتشافات الأثرية التي جرت بمصر خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، فضلا عن افتتاح طريق الكباش والاحتفالية الخاصة بنقل المومياوات الملكية، إضافة إلى آخر الاستعدادات التي تجرى حاليًا لافتتاح المتحف المصري الجديد أكبر المتاحف الأثرية في العالم والذي سيتم افتتاحه العام المقبل.

يذكر أن القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص قد شارك بمعرض لندن السياحى بجناح مميز بلغت مساحته نحو 630 مترا مربعا قامت خلاله شركات السياحة والفنادق المصرية وعددها نحو 47 كيانا سياحيا بالإضافة إلى شركة مصر للطيران بالترويج للمقصد السياحي المصري.