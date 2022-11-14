طبيبة توجه رسائل للأمهات حول الأمراض التنفسية.. أبرزها إجراءات الوقاية

أكدت الدكتورة مني الجنزوري، استشاري طب علاج الأطفال بمستشفيات جامعة عين شمس، أنه يجب على أولياء الأمور من الأمهات، التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من الأمراض التنفسية، مع دخول فصل الشتاء وبرودة الجو، مضيفة أن هناك عددًا من الإجراءات يجب على الجميع اتباعها مع الأطفال بمختلف المراحل العمرية، تتمثل في ضرورة ارتداء الكمامات طوال فترة التواجد خارج المنزل خاصة في المدرسة.

مرض الانفلونزا

وأضافت الدكتورة منى الجنزوري استشاري طب الأطفال بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أبرز النصائح تتمثل في تعليم الأطفال فوق الثلاث سنوات غسيل الأيدي، وحال رصد أي أعراض إنفلونزا لدى الطفل يتم إبقائه في المنزل وعدم إرساله للمدرسة حفاظاً على الآخرين، ويجب على المدارس المختلفة تخصيص طاقم طبي للكشف على أي طالب يشعر بأعراض للمرض، مع ضرورة الاهتمام بالنظام الغذائي للأطفال بمختلف أعمارهم.

انفلونزا الأطفال

وتابعت، أنه يجب على أولياء الأمور ضرورة تطعيم أبنائهم بلقاح الإنفلونزا الموسمية للوقاية من أعراض المرض، كما يجب على المدارس تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وإجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الطبية المختلفة.