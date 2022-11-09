المدير الإقليمي لـ«جوجل»: نسعى للتوسع في مصر وندعم مبادرة حياة كريمة

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع فريق شركة «جوجل» العالمية برئاسة أنطوني ناكاش المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 ( COP27)، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر، بحضور عدد كبير من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون حوالي 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.

التعاون بين شركة جوجل والحكومة المصرية

وخلال الاجتماع، تم استعراض أوجه التعاون بين شركة جوجل والحكومة المصرية في عدد من المجالات المرتبطة بقضايا المناخ والاستدامة والاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

جذب شراكات جديدة ومنح الشركات الدولية فرصة

ومن جانبها، ثمنت هالة السعيد مشاركة شركة جوجل الفاعلة في COP27، مؤكدة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي، وانفتاح الحكومة المصرية على جذب شراكات جديدة ومنح الشركات الدولية فرصة للتوسع وزيادة قدراتها في مصر.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الملفات التي تقوم الوزارة بالعمل عليها وكذلك مشروعات الصندوق السيادي المصري والمشروعات القومية التي تشرف الوزارة على تنفيذها وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومشروع حياة كريمة.

حرص جوجل على التوسع في مصر

ومن جانبه، أكد السيد أنطوني ناكاش على حرص جوجل على التوسع في مصر وتقديمها الحلول التكنولوجية في كافة مناحي الحياة، وذلك باعتبارها شركة تكنولوجية متكاملة، كما أن الشركة تتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي وخفض الانبعاثات وكذلك القضايا المناخية.

جوجل تشيد بمشروع حياة كريمة

وأشاد المدير الإقليمي لشركة جوجل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمشروع القومي حياة كريمة لما يحققه من أثر اجتماعي واضح، مبديًا اهتمام جوجل بالتعاون مع الحكومة المصرية لدعم هذا المشروع القومي ومشروعات رفع كفاءة الشباب المصري بشكل عام.

حضر الاجتماع مارتن روكسي، مدير العلاقات الحكومية بالشرق الأوسط ، هشام الناظر، مدير جوجل في مصر، مها عفيفي، مدير العلاقات الحكومية في جوجل مصر، مصطفى محرم، مؤسس محرم بارتنرز، مصطفى السحلي، نائب مدير العلاقات الحكومية بمؤسسة محرم.