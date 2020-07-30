خبير أمن المعلومات: جلسة منع الاحتكار بالكونجرس استمرت لأكثر من 5 ساعات

قال الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة، إن جلسة الكونجرس التي أجريت، بالأمس، والتي استدعى فيها كلا من رؤساء جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل قد استمرت لأكثر من 5 ساعات وتم فيها مناقشة السياسات الخاصة بالاحتكار واتاحة المنافسة في السوق الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الأنترنت.

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن تلك الجلسة لم يتم عقدها منذ أكثر من 20 عاما، وحينها مثل بيل جيتس في تسعينات القرن الماضي وتم منع الاحتكار في متصفح "الانترنت أكسبلور" كونه كان الرئيسي في تشغيل الويندوز، موضحا أن قرار الكونجرس حينها سمح للكثير من الشركات بدخول سوق الأنترنت الأمريكي، حتى ظهرت شركات أخرى مثل جوجل للتنافس مع مايكروسوفت.

وأكد أن تلك الشركات قد توحشت في السنوات الأخيرة، ما استدعي مثولهم أمام الكونجرس، حيث يقوم الأخير بمناقشة كافة المشاكل التي قامت بها تلك الشركات والمتعلقة بممارسات احتكارية، مشيرا إلى أن تلك الشركات قد نجحت في الاستثمار في الاقتصاد القائم على الداتا والبيانات والتلاعب بالمواطنين في الانتخابات، وهو الأمر الذي أصبح مهيمنا بشكل كبير على المواطنين على مستوى العالم.

وتابع: "وجهت تهمة لصاحب شركة فيسبوك بشراء شركة تويتر، ولكنه تذرع بأن ذلك جاء ضمن ثفقة تحت مرأي ومسمع من الجهة الخاصة بالتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، والموضوع مش جديد للسياسين الأمريكان، وهما مسكوا في حته مهمة جدا أنهم جايين يتكلموا معانا في ظل صعود دول تانية بتسيطر على المعلومات، والمعلومات باتت المحرك الاقتصادي للسيطرة على الاقتصاد".