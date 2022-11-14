تحرير 112 محضرًا تموينيًا متنوعًا في حملة مكبرة لضبط الأسواق بسوهاج

وجهت مدرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، حملات مكبرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين، خلال 24 ساعة الماضية؛ لمتابعة الأسعار ومراقبة الأسواق وضبط أي مخالفات، ورصد شكاوى المواطنين.

حملات تموينية في سوهاج

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة تموين سوهاج، أن الحملات أسفرت عن تحرير 112 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتنوعت المحاضر التي حررتها الحملة بين «نقص وزن، سلع مجهولة المصدر تصرف في مخزن، منشأة دون ترخيص، تجميع بنزين، وسجلات، عدم إعطاء بون صرف، عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، عدم تمكين من تفتيش، امتناع عن البيع، لحوم وجزارة، غش تجاري، سكر» بإجمالي.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين

وأكد وكيل وزارة تموين سوهاج، في بيان، اليوم الاثنين، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أجرى جولة تفقدية على عدد من المحال التجارية والمخابز والمطاعم والمخابز؛ للتأكد من توافر كافة أنواع السلع الغذائية، وعدم المغالاة