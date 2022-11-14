الرئيس الأمريكي لنظيره الصيني: يمكننا إدارة خلافاتنا.. العالم ينتظر الكثير منّا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال اجتماع مع نظيره الصيني، شي جين، على هامش قمة العشرين في إندونيسيا، إنّ البلدين أمامهما فرصا كثيرة، وبإمكان الولايات المتحدة إدارة الخلافات مع الصين.

بايدن: بإمكاننا إدارة الخلافات مع الصين

وأضاف بايدن: «أسعى دائما لإبقاء قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة»، وتابع موجّها كلمته للرئيس الصيني: «العالم ينتظر منّا لعب دور أساسي في مواجهة الأزمات»، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وتابع الرئيس الأمريكي في حديثه للرئيس الصيني: «نأمل في تجنب أي نزاع بين واشنطن وبكين».

وتنعقد قمة العشرين في بالي بإندونيسيا، في الفترة من 15 و16 نوفمبر الحالي.