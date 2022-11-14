وفاة الفنان التشكيلي وحيد البلقاسي بعد صراع مع المرض

أعلن الفنان التشكيلي عمار وحيد البلقاسي، اليوم الاثنين، وفاة والده الفنان التشكيلى الكبير وحيد البلقاسى، الملقب بـ«شيخ الحفارين» عن عُمر ناهز الـ60 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر، أن تُشيع جنازة الفقيد اليوم من مسقط رأسه بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين، وأصدقاء الراحل، وأهالي مدينة بيلا.

معلومات عن الفنان التشكيلي

وحيد البلقاسي، هو فنان تشكيلي مصري وناقد فن تشكيلي، وفنان جرافيك، ورسام أبيض وأسود، وتصوير زيتي، ورسام كاريكاتير، وقارىء مهتم بحركة الفن التشكيلي في مصر والعالم العربي، وكان يُلقب بـ«شيخ الحفارين»، وسعى جاهدًا لتأسيس حركة تشكيلية عربية قوامها التواصل الفني بين كل الأجيال.

وُلد «البلقاسي»، في 7 مايو عام 1962م بمدينة بيلا، في محافظة كفر الشيخ، وفي عام 1986م حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم جرافيك من جامعة الإسكندرية.

مناصب وجوائز

شغل «البلقاسي» عِدة مناصب منها باحث فنون تشيكلية لدى الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومدير قصر ثقافة بيلا سابقًا، وفنان استشارى لدي نقابة الفنانين التشكيلين بالقاهرة.

كما شارك «البلقاسي» في أكثر من 50 معرضا محليا وعربيا خاصا بالفن التشكيلي، وحصل على عشرات الجوائز، والمئات من شهادات التقدير من جهات ثقافية في مصر والدول العربية.