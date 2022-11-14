محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة العتارسة بتكلفة 5 ملايين و715 ألف جنيه

افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، مدرسة العتارسة للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة بلطيم التعليمية، بقرية الشيخ مبارك التابعة لمركز بلطيم، إنشاء جديد بتكلفة 5 ملايين و715 ألف جنيه، على مساحة 3264رمترا مكونة من 11 فصلة، إضافة إلى المعامل والمكتبة، وحجرة المصادر، ودروات المياه، ضمن المشروعات الجاري افتتاحها تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد زكي، عضو مجلس النواب، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، وأحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والسيد إسماعيل، مدير إدارة بلطيم التعليمية، والمهندس محمد سلامة، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس وفائي الشناوي، رئيس الإدارة الفنية لقطاع كفر الشيخ.

المحافظ يحاور الطلاب

وتفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه الفصول الدراسية وحاور الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، كما تفقد المعامل وحجرة المصادر وحجرات الأنشطة واختبر محافظ كفر الشيخ الطلاب في عدد من المواد الدراسية خاصة في اللغة الإنجليزية والرياضيات مشيدا بأطفال رياض الأطفال وتفاعلهم مع معلميهم، وطالبات وطلاب المرحلة الإعدادية، لارتفاع مستواهم العلمي، وناقش الطلاب والطالبات في عدد من الموضوعات منها مؤتمر المناخ والهدف منه، ومبادرة حياة كريمة وما تتضمنه من مشروعات خدمية.

صرف مكافأة مالية

وقرر محافظ كفر الشيخ، صرف مكافأة لمدرسة لغة عربية بالمدرسة وتكريمها خلال المجلس التنفيذي للمحافظة، لتميز أدائها وتفاعل الطلاب والطالبات معها، كما وجه بمكافأة طفلتين.