وزير الزراعة يبحث تعزيز علاقات التعاون مع المفوض الأوروبي

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي علي هامش إجتماعات مؤتمر المناخ في الدورة ٢٧ المنعقد حاليا بشرم الشيخ بالسيد/ يانوش فويتشوسكي المفوض الزراعي بالاتحاد الاوروبي والوفد المرافق له بحضور السيد كريستان برجر رئيس بعثة المفوضية الاوروبية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

في بداية اللقاء "القصير " رحب بالمفوض الاوروبي ووجه له الشكر على تواجده بمصر وإلقائه كلمة اثناء اطلاق مبادرة الزراعة FAST ودعمه لتلك المبادرة الهامه ليس فقط لمصر وإنما لدول العالم المختلفة خاصة دول القارة الافريقية.

الاجتماع تناول أيضا موضوعات التعاون والمشروعات الزراعية المشتركةكما اشار "القصير" إلى ان الاتحاد الاوروبي يقوم بدور هام لدعم قطاع الزراعة في مصر عبر المشروعات التنموية التي تقدم في صورة منح لتنفيذها بالمناطق الريفية النائية ومحافظات الصعيد في كل الانشطة الزراعية

وأكد وزير الزراعة ان الدولة المصرية تقوم بعدد من الاجراءات الكثيرة بهدف تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ضوء التحديات التي يمر بها العالم سواء كانت الناتجة عن التغيرات المناخية او الصراع الروسي الاوكرانىوقال إن مصر تتوسع أفقيا في استصلاح ملايين الافدنة ورأسيًا بالاستغلال الأمثل لوحدتي الارض والمياه واستنباط اصناف نباتية قادرة علي مجابهة التغيرات المناخية اشار ايضا الى قيام مصر بتنويع مصادر استيراد السلع الزراعية من دول مختلفة بالعالم كمًا أبدى القصير رغبة الجانب المصري في تعزيز وزيادة تبادل السلع الزراعية بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي وخاصة موضوع تصدير الاسماك ومن جانبه أكد المفوض الزراعي الاوروبي عن سعادته بوجوده في هذا المؤتمر الهام وان مصر من اقدم الدول الزراعية علي كوكب الأرض ورغم التحديات التي تواجهها الا انه يري ان الحكومة المصرية تهتم بقطاع الزراعة وتنميته والتغلب على تلك المشاكل عبر آليات مبتكرة كمًا أشار المفوض الاوروبي إلى ان العالم يعاني الآن من ارتفاع اسعار السلع ومستلزمات الانتاج خاصة أسعار الاسمدة الامر الذي بدوره يمكن ان يكون له تأثير على الامن الغذائي العالمي واتجاه دول الاتحاد الاوروبي لتصنيع الاسمدة الحيوية كبديلا عن الاسمدة الكيماوية اشار ايضا ان الاتحاد الاوروبي مستمر في دعم مصر ودعم القطاع الزراعي للتغلب على المشاكل التي تواجه هذا القطاع الحيوي وفي نهاية اللقاء إتفق الطرفان على تبادل الخبرات في انظمة التعاونيات والاهتمام بسلاسل القيمة والتحول الرقمي وايجاد آلية للتأمين على المحاصيل الزراعية وتعويض صغار المزارعينحضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة