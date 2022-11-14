استشاري الحالات الحرجة: العامل الوراثي سبب في إصابة الأطفال بالسكري

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري الحالات الحرجة بلندن، إن النوع الأول لمرض السكري الذي يصيب الأطفال يتدخل فيه العامل الوراثي بشكل كبير، ولكن اتباع حمية غذائية وإرشادات وقائية قد يقلل الإصابة بهذا النوع.

وأضاف أن وجود العامل الوراثي القوي والجيني يجعل الأطفال عرضة للإصابة بهذا النوع لمرض السكري، موضحا أن مرض السكري له أعراض عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، بينها زيادة كبيرة في كمية البول، وإحساس بالعطش والجوع.

بعض الأفراد يصابون بانخفاض مستوى السكر

وأضاف استشاري الحالات الحرجة بلندن خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج «صباح جديد»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي محمد جاد وليلاس كفوزي ونهي درويش، أن بعض الأفراد يصابون بانخفاض مستوى السكر ويسبب إجهادًا وإعياءً وزيادة نسبة التعرق، مشيرا إلى أن انخفاض السكري يستبعد السبب الوراثي، ففي الأغلب يكون مرتبط بعدم اتباع نظام غذائي أو تناول جرعة زائدة من الأنسولين مع أدوية السكر.

مرض السكري يحتاج لمتابعة دقيقة جدا ومستمرة

وشرح استشاري الحالات الحرجة بلندن أن مرض السكري يحتاج لمتابعة دقيقة جدا ومستمرة، وتناول الأدوية بشكل مستمر واتباع الارشادات الأساسية، مشيرا إلى أن الالتزام بالتغذية والرياضة لا يكفي ويجب إجراء فحص مستمر ودوري لمستوى السكر بالدم، خصوصا وأن الكثير من المرضى استجابتهم للأدوية تختلف مع الوقت، والبعض يحتاج لزيادة الأقراص التي يتناولها أو تغييرها لأنواع أخرى، وهناك أيصا ن يحتاج إلى تغيير الدواء إلى أنسولين.