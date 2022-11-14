رئيسة «القومي للمرأة»: مصر تمكن السيدات للتخفيف من حدة آثار تغير المناخ

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن مصر عظمت جهودها لتمكين المرأة من أجل تخفيف حدة آثار التغير المناخي، ويشمل هذا رفع الوعي، فهناك الكثير من المبادرات، مثل توعية السيدات بأمور الزراعة الصديقة للبيئة وتقديم الفرص، من خلال الانتقال العادل، وهناك أيضا مقاربة يتم العمل عليها بشكل يومي مع النساء بالقرى لتحقيق المتطلبات البيئية الخاصة بالنساء، كما تم إطلاق مبادرة التكيف للمرأة المصرية، ومبادرة التكيف المناخي للمرأة الأفريقية وهي مبادرة جديدة متعلقة بالصمود بالنسبة للطاقة والماء بالنسبة للمرأة.

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال كلمتها بفاعليات قمة المناخ «كوب 27» أن المبادرة تركز على 4 محاور أساسية، أهمها خلق نوع من التوازن بين الشؤون البيئية المختلفة للمرأة، والدعم والترويج للتكنولوجيات الرقمية وتقوية الالتزامات الخاصة بالاستثمار للمرأة ودعم التعليم، وكذلك دعم المشاركات الخاصة وتقديم سياسات حماية اجتماعية للشركات، موضحة أن المسابقة التي عُقدت بالمحافظات المصرية، تتناسب مع أولويات المرأة المصرية، ويسعدنا أن ندرجها كعملية تشجيعية لرفع الوعي، فالمبادرة المصرية تم دمجها بالمبادرة الأفريقية.