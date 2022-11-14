حي العجمي يواصل سحب مياه الأمطار.. واستعدادات مكثفة للنوات بالإسكندرية

يستكمل حي العجمي أعمال سحب المياه من الشوارع الرئيسية والجانبية لليوم الثاني على التوالي، مع انتشار مكثف بنطاق الحي لسيارات سحب مياه الأمطار؛ تحسبا للطقس السيء؛ وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

كان حي العجمي قد تعرض لأمطار غزيرة أمس ووصلت تجمعات المياه بالشوارع في لأكثر من نصف متر وكادت تتسبب في أزمة مرورية.

الدفع بعشرات من سيارات شفط مياه الأمطار

وأكد السيد موسى رئيس حي العجمي لـ«الوطن»، أنه تم الدفع بعشرات من سيارات شفط مياه الأمطار من الحى وهيئة الصرف الصحي، إلى جانب الاستعانة بسيارات المنطقة الجغرافية للبترول لشفط المياه مع انتشار مكثف للعمال المختصين بتسليك شنايش المطر أولا بأول نظرا لغزارة المياه من شدة الأمطار.

وأوضح «موسي»، أن أنه يتم متابعة شكاوى المواطنين من خلال غرفة عمليات بالحي للتحرك فورا إلى مكان تجمعات المياه وسحبها، مشيرا إلى استمرار العمل واستمرار رفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط الأمطار؛ طبقا للنوات التي تعلن عنها هيئة الأرصاد الجوية.

عودة الشوارع لطبيعتها

وأضاف حامد متولى سكرتير عام حي العجمي أن الشوارع عادت لطبيعتها فى زمن قياسي؛ لأننا كنا مستعدون لمثل هذه التقلبات الجوية حتى لا تحدث أي أزمات مرورية، متابعًا: «استطعنا أن نسيطر على الأمور مع استمرار تواجد سيارات الشفط بالشوارع، تحسبا لأى أمطار، كما يتم المرور على شنايش في المطر للتأكد من جاهزيتها».