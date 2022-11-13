«الأرصاد» توضح أماكن سقوط الأمطار غدا.. خفيفة على القاهرة ومتوسطة في مطروح

كشف خبراء الأرصاد، عبر بيان تم نشره على صفحة هيئة الأرصاد الجوية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة، وأماكن سقوط الأمطار غدًا.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ووفق ما نشر على «فيس بوك»، فإن تكون أماكن سقوط الأمطار غدا، على القاهرة الكبرى والتي تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، حيث تكون هناك فرض لأمطار خفيفة على مناطق من شرق القاهرة بنسبة حدوث 20%.

وتكون هناك احتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة على محافظة مطروح بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40%.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة بنسبة 40% على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتعود الشبورة المائية لتتكون في الساعات الأولى من الصباح المبكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس غدا، توقع الخبراء أن يكون معتدل الحرارة على كل الأنحاء، ما عدا السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء والصعيد يكون حارا، ومائلا للحرارة على شمال الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فتنخفض درجات الحرارة، ليكون الطقس مائلا للبرودة على كل الأنحاء ما عدا جنوب سيناء يكون لطيفا.

درجات الحرارة غدا

وجاءت توقعات خبراء الأرصاد عن درجات الحرارة غدا على كل الأنحاء كما يلي:

- القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر 25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 25 - 18

- كفر الشيخ 25 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 25 - 17

- الإسماعيلية 25 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 30 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 25- 17

- مطروح 21 - 15

- السلوم 24 - 15

- سيوة 26 - 12

- العريش 25 - 17

- رفح 27 - 17

- الطور 28 - 18

- كاترين 19 - 12

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 22 - 13

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 28 - 20

- الغردقة 27 - 20

- مرسى علم 27 - 21

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 24 - 14

- المنيا 24 - 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 26 - 15

- قنا 27 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 29 - 17

- الوادي الجديد 29 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21