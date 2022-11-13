أماكن سقوط الأمطار غدًا في المحافظات.. منها القاهرة والإسكندرية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات إذ تتراوح نسبتها ما بين 30% و40% على مدار اليوم، وتكون خفيفة إلى متوسطة، كما تسيطر السحب الممطرة على أجزاء واسعة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق.

أماكن سقوط الأمطار غدًا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدًا في المحافظات أشارت الأرصاد الجوية إلى تعرض القاهرة الكبرى إلى سقوط أمطار تصل إلى 20% وذلك بمنطقة شرق القاهرة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار على محافظات جنوب الوجه البحري «المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية».

وتتعرض محافظات «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، العلمين» إلى سقوط أمطار خفيفة تزداد حدتها على مطروح حيث تتراوح ما بين 30% و40% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

وتتعرض بورسعيد ورفح ووسط سيناء إلى سقوط أمطار تصل نسبتها إلى 40% وذلك على فترات متقطعة.

فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار على «جنوب سيناء، البحر الأحمر، بني سويف، المنيا، الفيوم، قنا، أسوان، الأقصر، سوهاج».

أمطار على محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة اليوم

يذكر أن محافظات الإسكندرية، مطروح، البحيرة ، كفرالشيخ تعرضت اليوم إلى سقوط أمطار متوسطة مع رفع درجة الاستعداد داخل الوحدات المحلية لسرعة رفع مياه الأمطار وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها أمام المواطنين.