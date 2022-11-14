«فنون تطبيقية حلوان» تشارك في تصميم الهوية البصرية لبطولة العالم للأسكواش للجامعات

شارك ثلاثة من خريجي دفعة 2022 من قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، في تصميم الهوية البصرية لبطولة العالم للإسكواش للجامعات، والمقامة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات.

رئيس جامعة حلوان يهنئ الطلاب المشاركين

وهنأ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة المشاركين من كلية الفنون التطبيقية، مؤكداً أن جامعة حلوان تمتلك كوادر مميزة تسهم في تشريفها بالمحافل المختلفة، خاصةً في ظل كون جامعة حلوان جامعة فنية مميزة بكلياتها الفنية العريقة والفريدة.

تصميم الهوية ضمن مشروع التخرج

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب، عميد الكلية، أن المشاركين من الجامعة هم المصمم سالم جمال سالم، والمصممة بسمة جمال فتحي، والمصممة إيمان حسن حشمت، من خريجي دفعة 2022، والذين قاموا بتصميم الهوية البصرية للبطولة شاملة التميمة والبانرات و«رول أب» وبوابة الدخول، ضمن مشروع التخرج للعام الماضي، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين وحدة التصميم الجرافيكي والاستشارات التصميمية المستدامة بقسم الإعلان في كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، والاتحاد الرياضي للجامعات، وتحت إشراف الدكتور نجوى العدوي المدير التنفيذي للوحدة، والدكتور تامر عبد اللطيف مستشار الوحدة ورئيس قسم الإعلان.