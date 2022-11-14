وحدات «We» المتنقلة توزع شرائح التابلت على طلاب الثانوية بالإسكندرية

قال رامي البنا مدير عام الوحدات المتنقلة بالشركة المصرية للاتصالات we، إن الشركة خاطبت الدكتور العربي أبو زيد وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية؛ لتوزيع الشرائح الخاصة بالتابلت المدرسي على طلبة الصف الأول الثانوي، من خلال فروع الشركة (الوحدات المتنقلة) مجانا، وستتحرك الوحدات المتنقلة أمام المدارس الثانوية على مستوى الإسكندرية.

توزيع شائح التابلت على الطلاب

وأشار «البنا»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الشركة المصرية للاتصالات اتخذت هذا القرار تسهيلا على الطلاب ولعدم حدوث تكدس في فروع الشركة وسيتم تسليم شريحة التابلت للطالب دون أى رسوم نهائيًا كمشاركة من الشركة؛ لدعم طلبة المدارس، لافتًا إلى أن الوحدات المتنقلة بدأت اليوم في تسليم الشرائح بمنطقة الرأس السوداء التابعة لإدارة المنتزه التعليمية، وسيتم التنسيق مع مديرية تعليم الإسكندرية لتحديد أماكن المدارس الثانوية والتوجه إليها ليتم توزيع كافة الشرائح على جميع الطلاب في وقت قياسي.

من جانبه، قال الدكتور العربي أبوزيد وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية، إن تفعيل البروتوكول بين وزارة التعليم والمصرية للاتصالات، مستمر للعمل على راحة أبنائنا الطلبة وسرعة تسليمهم الشرائح الخاصة بالتابلت للدخول إلى المنظومة ومراجعة دروسهم من خلال المنصات التعليمية الموجودة على التابلت المدرسي.