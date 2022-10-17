خطوات تفعيل التابلت لطلاب أولى ثانوي.. ادخل على منصة التعلم وذاكر دروسك

خطوات تفعيل التابلت لطلاب أولى ثانوي، من أكثر الكلمات بحثا عبر مؤشر «جوجل»، وذلك بعد استلام أجهزة التابلت، للدخول على منصة التعلم الإلكتروني.

وتواصل المديريات التعليمية تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بعد دفع رسوم التأمين الخاصة في مكتب البريد، على أن تنتهي من تسليم جميع الطلاب منتصف الأسبوع الجاري.

خطوات تفعيل التابلت لطلاب أولى ثانوي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات تفعيل التابلت لطلاب أولى ثانوي وهي:-

- استلام الشريحة.

- إدخال أصغر جزء من شريحة الخط في التابلت بشكل صحيح .

- عمل restart (إعادة تشغيل) للتابلت.

- الضغط على أيقونة Sittings.

- الضغط على ايقونة Connections.

- الضغط على أيقونة اسم الشبكة Network.

- الضغط على أيقونة Access Point Name.

- الضغط على أيقونة Add الموجودة أعلى الشاشة.

- في مربع Name هنكتب كلمة اسم الشبكة web، دون فواصل.

- في مربع APN هنكتب كلمة اسم الشبكةweb، دون فواصل.

- نعمل restart «إعادة تشغيل» للتابلت.

- لتشغيل أو إغلاق الباقة نختار أيقونة Data «بيانات الهاتف» الموجودة في القائمة المنسدلة أعلى الشاشة.

إقرار استلام جهاز التابلت لأولى ثانوي

وأكدت المديريات التعليمية على دفع رسوم التأمين لاستلام التابلت، وتوقيع ولي الأمر على إقرار استلام جهاز حاسب لوحي «التابلت» ومشتملاته والتي تتضمن «جراب جلد، قلم الكتابة، رأس شاحن ووصلة كبيرة type c، سماعات الأذن بمنفذ 3,5 مم، وجلد للسماعات، ودبوس لتركيب الشريحة».

وينص الإقرار الذي يوقعه ولي الأمر: «ألتزم أنا ونجلي بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد والاستخدام الجيد للدخول على بنك المعرفة المصري من خلال كلمة السر التي يجرى استلامها من المدرسة، واستخدامه في إجراء الاختبارات والامتحانات الخاصة بالعام الدراسي في مرحلة الثانوي العام، وهذا إقرار مني بذلك».