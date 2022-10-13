مصدر بـ«التعليم»: سحب التابلت من المحولين «منازل» لتسجيل استمارة الثانوية

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الطلاب الذين رسبوا عامين متتاليين في الثانوية العامة وتم تحويلهم إلى نظام منازل سواء في مادة أو بعض المواد، لن يتمكنوا من تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، قبل تسليم جهاز التابلت إلى المدرسة لأنهم على نظام المنازل.

مقابل مالي في حالة تلف الأجهزة

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أجهزة التابلت الخاصة بطلاب المنازل لو كان بها عيوب فنية، أو ليست صالحة للاستخدام عند تسليمها إلى المدارس سيكون على ولي الأمر دفع مبلغ مالي نظير إعادة الجهاز إلى حالته الطبيعية وقت تسليمه للطالب.

طلاب المنازل ليس لهم أجهزة في الثانوية العامة

وأشار المصدر إلى أن طلاب المنازل ليس لهم أجهزة في الثانوية العامة وبالتالي لا يحق لهم الاحتفاظ بالأجهزة بعد رسوبهم عامين متتاليين وتحولهم إلى نظام المنازل، وهناك تعليمات مشددة للمدارس بالتواصل مع أولياء أمور هؤلاء الطلاب لسرعة تسليم الأجهزة للمدارس.

رسوم سداد أجهزة التابلت للثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم قسط التأمين على أجهزة التابلت لطلاب الثانوية العامة حرصًا على استمرارية التغطية التأمينية للأجهزة في حالة «الفقد - التلف الكلي - التلف الجزئي»، كالتالي:-

- طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2022-2023، سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى.

- طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2022-2023، سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

- طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022-2023، سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة.