«السياحة»: إقبال كبير من المصريين على حجز برامج عمرة رجب وشعبان ورمضان

قال علي المنسترلي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن المواطنين المصريين بدأوا حجز برامج العمرة الخاصة بأشهر رجب وشعبان ورمضان، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا حاليا على حجز الرحلات والتي تتزامن مع إجازات منتصف العام الدراسي.

وتوقع رئيس الغرفة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه بحلول منتصف الشهر المقبل ستكون كل رحلات عمرة شهر رجب، التي تحل خلال شهر يناير 2023، قد حُجزت بالكامل.

تزامن موسم العمرة مع إجازات منتصف العام

وأضاف لـ«الوطن»، أن المواطنين المصريين لديهم مواسم معينة يقبلون فيها على السفر لأداء العمرة، وهي المولد النبوي وأشهر رجب وشعبان ورمضان، وإجازات منتصف العام الدراسى ، وتابع «تزامن إجازات منتصف العام الدراسي مع عمرة رجب يرفع من نسب الإقبال على السفر خلال تلك الفترة».

وأوضح، أن الأزمة التي تواجه شركات السياحة حاليا هي عدم وجود فنادق إقامة بالقرب من المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، تستطيع استيعاب أعداد المصريين الراغبين في السفر لاداء العمرة خلال تلك الفترة، خاصة فنادق الـ5 نجوم.

وأشار إلى أن الشركات قد تلجأ للتعاقد مع فنادق متميزة، لكنها بعيدة إلى حد ما عن المسجد الحرام، لافتا إلى أن المعتمرين الراغبين في السفر ضمن برامج الـ5 نجوم سيجدون صعوبة في حجز فنادق بجوار الحرم خلال هذه الفترة.

أسعار برامج العمرة خلال شهر رجب

وأشار «المنسترلي» إلى أن أسعار برامج العمرة خلال رجب وشعبان ستبدأ من 28 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها 15 يوما، فيما ستبدأ أسعار برامج الـ5 نجوم التى تبلغ مدتها 10 أيام من 42 ألف جنيه، موضحا أن أسعار عمرة رمضان ستكون أعلى من ذلك نظرا للإقبال الكبير من مواطني العديد من الدول الإسلامية لأداء المناسك خلال شهر الصوم، وهو ما يرفع أسعار الإقامة بالفنادق.