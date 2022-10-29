سعر الدولار اليوم السبت 29-10-2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة

كشفت البنوك المصرية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 29-10-2022، إذ تمثل أسعار الدولار أهمية كبيرة لشريحة من الاقتصاديين والمواطنين، فضلا عن المستثمرين الأجانب والعرب داخل مصر.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، سواء الحكومية أو العربية أو الأجنبية، وفق أخر تحديث للبنوك على المواقع الرسمية لها.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت في مصر

- سعر الدولار في البنك المركزي اليوم السبت 29-10-2022 أمام الجنيه المصري بلغ 22.85 جنيه للشراء، و22.96 جنيه للبيع.

- سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي بلغ 22.85 جنيه للشراء، و22.95 جنيه للبيع.

- سعر الدولار ببنك مصر مقابل الجنيه المصري بلغ 22.9 للشراء، و23 جنيها للبيع.

- سعر الدولار ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري بلغ 23.10 جنيه للشراء، و23.20 جنيه للبيع.

- سعر الدولار بالمصرف المتحد مقابل الجنيه المصري اليوم سجل 22.90 جنيه للشراء، و23 جنيها للبيع.

- سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري سجل 22.95 جنيه للشراء، و23.05 جنيه للبيع.

- سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي CIB بلغ 22.9 جنيه مقابل الشراء، و23 جنيها مقابل الشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المختلفة

- سعر الدولار اليوم ببنك البركة سجل 23.10 جنيه مقابل البيع، و23.20 جنيه مقابل الشراء.

- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت سجل ببنك أبوظبي الإسلامي سعر 23.10 جنيه مقابل الشراء، و23.20 جنيه مقابل البيع.

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني الإسلامي 23.10 جنيه للشراء، و23.20 جنيه للبيع.

- وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببنك EGBANK إلى 23.20 جنيه مقابل البيع، و23.10 جنيه مقابل الشراء.

- سجل سعر الدولار ببنك كريدي أجريكول 23.05 جنيه للبيع، و23.15 جنيه للشراء.

- وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت مقابل الشراء 22.85 جنيه، في حين وصل سعره مقابل البيع 22.95 جنيه.